Справочник компаний
Exabeam
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Exabeam Зарплаты

Диапазон зарплат Exabeam варьируется от $106,530 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $452,250 для Руководитель проекта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Exabeam. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $243K
Менеджер по продукту
Median $320K
Успех клиента
$132K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Специалист по информационным технологиям
$107K
Маркетинг
$241K
Дизайнер продукта
$240K
Руководитель проекта
$452K
Продажи
$118K
Руководитель отдела разработки
$191K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Exabeam, — это Руководитель проекта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $452,250. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Exabeam, составляет $240,293.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Exabeam

Связанные компании

  • Ripple
  • Privacera
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы