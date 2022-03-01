Evonik Зарплаты

Справочник компаний
Evonik
Диапазон зарплат Evonik варьируется от $76,108 в общей компенсации в год для Архитектор решений на нижнем конце до $159,120 для Руководитель бизнес-операций на верхнем конце.

$160K

Руководитель бизнес-операций
$159K
Химический инженер
$87.4K
Инженер по автоматизации
$126K

Маркетинг
$144K
Инженер-механик
$80.4K
Архитектор решений
$76.1K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Evonik, — это Руководитель бизнес-операций at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $159,120. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Evonik, составляет $106,651.

Другие ресурсы