Evertz Зарплаты

Зарплата Evertz варьируется от $39,407 общей компенсации в год для Information Technologist (IT) в нижнем диапазоне до $84,500 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Evertz. Последнее обновление: 10/20/2025

Инженер-программист
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Фулстек-разработчик

Архитектор решений
Median $84.5K
Инженер-аппаратчик
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Evertz — Архитектор решений с годовой общей компенсацией $84,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Evertz составляет $55,440.

