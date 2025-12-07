Каталог компаний
Establishment Labs
Establishment Labs Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in Costa Rica в Establishment Labs составляет от CRC 10.52M до CRC 14.94M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Establishment Labs. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Establishment Labs?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Establishment Labs in Costa Rica составляет CRC 14,938,728 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Establishment Labs для позиции Программный инженер in Costa Rica составляет CRC 10,522,060.

Другие ресурсы

