Медианный компенсационный пакет Рекрутер in Russia в Esprow составляет RUB 733K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Esprow. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Общая сумма в год
RUB 733K
Уровень
L3
Оклад
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Esprow in Russia составляет RUB 732,672 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Esprow для позиции Рекрутер in Russia составляет RUB 732,672.

