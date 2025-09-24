Каталог компаний
Ernst and Young
Ernst and Young Технический писатель Зарплаты

Средняя общая компенсация Технический писатель in Singapore в Ernst and Young составляет от SGD 38.1K до SGD 52.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ernst and Young. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя общая компенсация

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Типичный диапазон
Возможный диапазон
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

SGD 210K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Технический писатель at Ernst and Young in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 52,094. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Технический писатель role in Singapore is SGD 38,052.

Другие ресурсы