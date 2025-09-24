Компенсация Cybersecurity Analyst в Ernst and Young составляет от $91.4K за year для Security Analyst до $142K за year для Staff Security Analyst 1. Медианный yearный компенсационный пакет составляет $97.9K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ernst and Young. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)