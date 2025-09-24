Каталог компаний
Ernst and Young
Ernst and Young Information Technologist (IT) Зарплаты

Компенсация Information Technologist (IT) в Ernst and Young составляет от $138K за year для Senior IT до $84K за year для Staff IT. Медианный yearный компенсационный пакет составляет $142K. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Другие ресурсы