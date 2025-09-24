Каталог компаний
Ernst and Young
Медианный компенсационный пакет Менеджер по работе с данными in United States в Ernst and Young составляет $205K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ernst and Young. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Ernst and Young
Data Scientist
New York, NY
Общая сумма в год
$205K
Уровень
-
Оклад
$190K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Ernst and Young?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Менеджер по работе с данными sa Ernst and Young in United States ay may taunang kabuuang bayad na $245,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa Менеджер по работе с данными role in United States ay $201,622.

