Ernst and Young
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ernst and Young. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя общая компенсация

$78.2K - $91K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$72.3K$78.2K$91K$101K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в Ernst and Young in United States составляет $101,150 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ernst and Young для позиции Развитие бизнеса in United States составляет $72,250.

