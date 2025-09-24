Компенсация Бизнес-аналитик in United States в Ernst and Young составляет от $71.7K за year для Business Analyst до $194K за year для Principal Business Analyst. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ernst and Young. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)