Компенсация Актуарий in United States в Ernst and Young составляет от $171K за year для Senior до $210K за year для Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $231K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ernst and Young. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$171K
$153K
$0
$18.3K
Manager
$210K
$185K
$0
$24.7K
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)