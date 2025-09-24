Каталог компаний
Ericsson
Ericsson Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in Sweden в Ericsson составляет от SEK 426K за year для JS4 до SEK 945K за year для JS8. Медианный yearный компенсационный пакет in Sweden составляет SEK 690K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ericsson. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
JS4
(Начальный уровень)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Посмотреть 2 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Ericsson?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Ericsson in Sweden составляет SEK 944,867 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ericsson для позиции Инженер-программист in Sweden составляет SEK 690,490.

Другие ресурсы