Медианный компенсационный пакет Консультант по управлению in United States в Ericsson составляет $130K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ericsson. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Ericsson
Senior Strategy Consultant
Plano, TX
Общая сумма в год
$130K
Уровень
L3
Оклад
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Ericsson?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Консультант по управлению в Ericsson in United States составляет $198,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ericsson для позиции Консультант по управлению in United States составляет $130,000.

