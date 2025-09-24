Компенсация Инженер-аппаратчик in Sweden в Ericsson составляет от SEK 484K за year для JS5 до SEK 720K за year для JS7. Медианный yearный компенсационный пакет in Sweden составляет SEK 618K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ericsson. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность