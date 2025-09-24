Каталог компаний
Ericsson
Компенсация Инженер-аппаратчик in Sweden в Ericsson составляет от SEK 484K за year для JS5 до SEK 720K за year для JS7. Медианный yearный компенсационный пакет in Sweden составляет SEK 618K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ericsson. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Ericsson?

Включенные должности

ASIC Engineer

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-аппаратчик в Ericsson in Sweden составляет SEK 912,422 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ericsson для позиции Инженер-аппаратчик in Sweden составляет SEK 618,023.

