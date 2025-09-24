Каталог компаний
Ericsson
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

Ericsson Специалист по данным Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in India в Ericsson составляет ₹5.66M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ericsson. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹5.66M
Уровень
JS6
Оклад
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹314K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Ericsson?

₹13.98M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Ericsson in India составляет ₹7,762,301 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ericsson для позиции Специалист по данным in India составляет ₹5,476,621.

