EquityZen Зарплаты

Зарплата EquityZen варьируется от $70,350 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $237,308 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников EquityZen. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Бухгалтер
$70.4K
Бизнес-аналитик
$109K
Продуктовый дизайнер
$109K

Инженер-программист
$237K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в EquityZen — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $237,308. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в EquityZen составляет $109,450.

