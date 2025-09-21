Каталог компаний
Equisoft
Equisoft Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Canada в Equisoft составляет CA$97.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Equisoft. Последнее обновление: 9/21/2025

Медианный пакет
company icon
Equisoft
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Общая сумма в год
CA$97.7K
Уровень
Senior
Оклад
CA$93.1K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$4.7K
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Equisoft?

CA$226K

Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Equisoft in Canada составляет CA$117,453 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Equisoft для позиции Инженер-программист in Canada составляет CA$97,659.

