Equal Experts Зарплаты

Зарплата Equal Experts варьируется от $42,771 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $299,495 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Equal Experts. Последнее обновление: 9/12/2025

Инженер-программист
Median $42.8K

Бэкенд-разработчик

Аналитик данных
$61.2K
Консультант по управлению
$205K

Рекрутер
$109K
Менеджер по разработке ПО
$188K
Архитектор решений
$299K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Equal Experts, ir Архитектор решений at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $299,495. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Equal Experts, ir $148,650.

