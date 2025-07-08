Eppendorf Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Eppendorf варьируется от $82,037 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $88,117 для Инженер по аппаратному обеспечению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Eppendorf. Последнее обновление: 11/23/2025

Инженер по аппаратному обеспечению
$88.1K
Программный инженер
$82K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Eppendorf — Инженер по аппаратному обеспечению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $88,117. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Eppendorf составляет $85,077.

