Каталог компаний
Epic Games
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Epic Games Зарплаты

Зарплата Epic Games варьируется от $52,260 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $445,000 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Epic Games. Последнее обновление: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Разработчик видеоигр

Продукт-менеджер
L3 $184K
L5 $445K
Маркетинг
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Менеджер по разработке ПО
Median $400K
Проектный менеджер
Median $205K
Архитектор решений
Median $238K
Бухгалтер
$76.4K
Бизнес-аналитик
$191K
Менеджер по анализу данных
$288K
Дата-сайентист
$161K
Финансовый аналитик
$281K
Управление персоналом
$88K
IT-специалист
$67.6K
Маркетинговые операции
$147K
Продукт-дизайнер
$68.6K
Менеджер по продуктовому дизайну
$193K
Программный менеджер
$151K
Рекрутер
$77.4K
Продажи
$52.3K
Аналитик по кибербезопасности
$80.6K
Менеджер технических программ
$166K
Доверие и безопасность
$137K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
Options

В Epic Games Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Epic Games — Продукт-менеджер at the L5 level с годовой общей компенсацией $445,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Epic Games составляет $166,165.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Epic Games не найдены

Похожие компании

  • Valve
  • Survios
  • Riot Games
  • Pocket Gems
  • Credit Karma
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.