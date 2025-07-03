Каталог компаний
Epic for Kids
Epic for Kids Зарплаты

Медианная зарплата Epic for Kids составляет $74,625 для Проектный менеджер . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Epic for Kids. Последнее обновление: 11/20/2025

Проектный менеджер
$74.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Epic for Kids — Проектный менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $74,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Epic for Kids составляет $74,625.

