Каталог компаний
EPI-USE Labs
Работаете здесь? Подтвердить компанию

EPI-USE Labs Зарплаты

Зарплата EPI-USE Labs варьируется от $127,400 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $190,045 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников EPI-USE Labs. Последнее обновление: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
$127K
Архитектор решений
$190K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в EPI-USE Labs — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $190,045. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в EPI-USE Labs составляет $158,723.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в EPI-USE Labs не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • DoorDash
  • Roblox
  • Apple
  • Tesla
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epi-use-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.