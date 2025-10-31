Каталог компаний
Enfusion
Enfusion Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в Enfusion составляет $121K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Enfusion. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Enfusion
Software Engineer
Chicago, IL
Общая сумма в год
$121K
Уровень
Entry
Оклад
$105K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15.8K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в Enfusion?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Enfusion in United States составляет $325,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Enfusion для позиции Программный инженер in United States составляет $120,000.

Другие ресурсы