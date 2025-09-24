Каталог компаний
Endava
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Endava Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in Romania в Endava составляет от RON 91.1K за year для Software Engineer до RON 356K за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Romania составляет RON 114K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Endava. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Добавить данныеСравнить уровни

RON 714K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RON 134K+ (иногда RON 1.34M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в Endava?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Инженер-программист w Endava in Romania wynosi rocznie RON 356,460. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Endava dla stanowiska Инженер-программист in Romania wynosi RON 113,870.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Endava не найдены

Похожие компании

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Все компании ➜

Другие ресурсы