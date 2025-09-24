Компенсация Инженер-программист in Romania в Endava составляет от RON 91.1K за year для Software Engineer до RON 356K за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Romania составляет RON 114K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Endava. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
