Emumba Зарплаты

Зарплата Emumba варьируется от $3,398 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $6,464 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Emumba. Последнее обновление: 11/21/2025

Программный инженер
Median $6.5K
Управление персоналом
$3.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Emumba — Программный инженер с годовой общей компенсацией $6,464. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Emumba составляет $4,931.

