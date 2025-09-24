Каталог компаний
Emplifi
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Czech Republic в Emplifi составляет CZK 986K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Emplifi.

Медианный пакет
company icon
Emplifi
Software Engineer
Prague, PR, Czech Republic
Общая сумма в год
CZK 986K
Уровень
L3
Оклад
CZK 986K
Stock (/yr)
CZK 0
Бонус
CZK 0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Emplifi?

CZK 3.49M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Исследователь ИИ

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Emplifi in Czech Republic составляет CZK 1,215,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Emplifi для позиции Инженер-программист in Czech Republic составляет CZK 986,483.

Другие ресурсы