Компенсация Инженер-программист in United States в Elsevier составляет от $89.6K за year для Software Engineer 1 до $148K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $110K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Elsevier. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
