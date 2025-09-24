Каталог компаний
Elsevier
Elsevier Продуктовый дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in United States в Elsevier составляет $91K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Elsevier. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Elsevier
UX Designer
Washington, DC
Общая сумма в год
$91K
Уровень
Product Designer 2
Оклад
$86K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Elsevier?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Другие ресурсы