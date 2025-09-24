Компенсация Инженер-программист in Mexico в Ellucian составляет MX$352K за year для L1. Медианный yearный компенсационный пакет in Mexico составляет MX$356K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ellucian. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
