Ellucian
Ellucian Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in Mexico в Ellucian составляет MX$352K за year для L1. Медианный yearный компенсационный пакет in Mexico составляет MX$356K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ellucian. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
L1(Начальный уровень)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Ellucian?

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Ellucian in Mexico составляет MXMX$25,560,620 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ellucian для позиции Инженер-программист in Mexico составляет MXMX$6,832,568.

