Ellucian
Ellucian Зарплаты

Зарплата Ellucian варьируется от $35,930 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $151,443 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ellucian. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Инженер-программист
Median $100K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $98K
Бизнес-аналитик
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Менеджер проектов
$104K
Продажи
$151K
Менеджер по разработке ПО
$41.1K
The highest paying role reported at Ellucian is Продажи at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

Другие ресурсы