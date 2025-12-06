Каталог компаний
Elevate K-12
Elevate K-12 Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in India в Elevate K-12 составляет ₹3.76M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Elevate K-12. Последнее обновление: 12/6/2025

Медианный пакет
company icon
Elevate K-12
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
$42.8K
Уровень
L4
Оклад
$42.8K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Elevate K-12?
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Elevate K-12 in India составляет ₹6,316,604 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Elevate K-12 для позиции Программный инженер in India составляет ₹3,762,181.

