Elevate K-12 Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in India в Elevate K-12 составляет от ₹1.96M до ₹2.74M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Elevate K-12. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$24.2K - $29.3K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Elevate K-12?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Elevate K-12 in India составляет ₹2,738,952 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Elevate K-12 для позиции Бизнес-аналитик in India составляет ₹1,959,768.

