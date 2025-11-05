Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in Greater Paris Area в EDF FR составляет €42.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах EDF FR. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Общая сумма в год
€42.6K
Уровень
L3
Оклад
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€5.5K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в EDF FR?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в EDF FR in Greater Paris Area составляет €43,378 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в EDF FR для позиции Инженер-механик in Greater Paris Area составляет €42,550.

