Edelman Зарплаты

Зарплата Edelman варьируется от $6,359 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $263,675 для Маркетинговые операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Edelman. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Специалист по данным
$64.5K
Маркетинг
$6.4K
Маркетинговые операции
$264K

Продуктовый дизайнер
$99.5K
Инженер-программист
$93.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Edelman — Маркетинговые операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $263,675. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Edelman составляет $93,157.

