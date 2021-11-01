ECS Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ECS варьируется от $7,236 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $226,125 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ECS. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
Median $140K

Инженер данных

Аналитик кибербезопасности
Median $85K
Бизнес-аналитик
$141K

Менеджер по работе с данными
$151K
ИТ-специалист
$89.6K
Маркетинг
$102K
Инженер-механик
$7.2K
Менеджер программ
$118K
Менеджер проектов
$64.7K
Архитектор решений
$181K
Технический менеджер программ
$226K
Часто задаваемые вопросы

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ECS jest Технический менеджер программ at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $226,125. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ECS wynosi $117,600.

