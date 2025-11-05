Каталог компаний
EcoVadis Программный инженер Зарплаты в Greater Barcelona Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Barcelona Area в EcoVadis составляет €60.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах EcoVadis. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Общая сумма в год
€60.4K
Уровень
Senior
Оклад
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€3.8K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в EcoVadis?
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в EcoVadis in Greater Barcelona Area составляет €72,909 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в EcoVadis для позиции Программный инженер in Greater Barcelona Area составляет €60,599.

