Каталог компаний
Dublin City University
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Dublin City University Зарплаты

Зарплата Dublin City University варьируется от $60,770 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $84,103 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Dublin City University. Последнее обновление: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дата-сайентист
$84.1K
Программный инженер
$60.8K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Dublin City University — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $84,103. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dublin City University составляет $72,436.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Dublin City University не найдены

Похожие компании

  • PayPal
  • Spotify
  • Netflix
  • Facebook
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dublin-city-university/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.