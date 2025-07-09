Справочник компаний
DSTA
Работаете здесь? Заявить о своей компании

DSTA Зарплаты

Диапазон зарплат DSTA варьируется от $60,214 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $156,800 для Руководитель проекта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. DSTA. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $75K

Fullstack-инженер

Специалист по данным
$60.2K
Инженер по аппаратному обеспечению
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Менеджер программы
$127K
Руководитель проекта
$157K
Аналитик по кибербезопасности
$81.9K
Руководитель отдела разработки
$111K
Технический руководитель программы
$124K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

The highest paying role reported at DSTA is Руководитель проекта at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для DSTA

Связанные компании

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы