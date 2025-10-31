Компенсация Программный инженер in United States в DRW составляет от $203K за year для L2 до $387K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $259K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DRW. Последнее обновление: 10/31/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
