Компенсация Программный инженер in United States в DRW составляет от $203K за year для L2 до $387K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $259K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DRW. Последнее обновление: 10/31/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
(Начальный уровень)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Какие карьерные уровни в DRW?

Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в DRW in United States составляет $387,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DRW для позиции Программный инженер in United States составляет $233,000.

