DRW
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

DRW Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in United Kingdom в DRW составляет £152K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DRW. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£152K
Уровень
L1
Оклад
£152K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в DRW in United Kingdom составляет £247,598 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DRW для позиции Дата-сайентист in United Kingdom составляет £119,156.

