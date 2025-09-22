Каталог компаний
Druva
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Druva Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in India в Druva составляет от ₹2.59M за year для Staff Software Engineer до ₹6.68M за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹4.59M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Druva. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

₹13.95M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.61M+ (иногда ₹26.15M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в Druva?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Druva in India составляет ₹7,183,110 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Druva для позиции Инженер-программист in India составляет ₹4,075,959.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Druva не найдены

Похожие компании

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Все компании ➜

Другие ресурсы