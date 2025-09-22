Компенсация Инженер-программист in India в Druva составляет от ₹2.59M за year для Staff Software Engineer до ₹6.68M за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹4.59M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Druva. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
