Компенсация Фулстек-разработчик in San Francisco Bay Area в Dropbox составляет от $175K за year для IC1 до $626K за year для IC5. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $374K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dropbox. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Dropbox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)