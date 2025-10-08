Каталог компаний
Dropbox Фулстек-разработчик Зарплаты в Greater Seattle Area

Компенсация Фулстек-разработчик in Greater Seattle Area в Dropbox составляет от $254K за year для IC2 до $380K за year для IC3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Seattle Area составляет $250K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dropbox. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
IC1
Software Engineer (SWE)(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Dropbox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Dropbox in Greater Seattle Area составляет $448,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dropbox для позиции Фулстек-разработчик in Greater Seattle Area составляет $338,000.

