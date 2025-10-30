Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Drizly составляет $261K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Drizly. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
Drizly
Software Engineering Manager
Boston, MA
Общая сумма в год
$261K
Уровень
-
Оклад
$198K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$23K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
20 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Drizly in United States составляет $322,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Drizly для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $252,000.

