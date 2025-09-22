Каталог компаний
Drivetrain
Drivetrain Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в Drivetrain составляет ₹3.42M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Drivetrain. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Drivetrain
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
₹3.42M
Уровень
hidden
Оклад
₹3.31M
Stock (/yr)
₹104K
Бонус
₹0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Drivetrain?

₹13.95M

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Drivetrain in India составляет ₹16,999,392 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Drivetrain для позиции Инженер-программист in India составляет ₹3,418,592.

