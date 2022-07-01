Drawbridge Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Drawbridge варьируется от $160,800 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $174,125 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Drawbridge. Последнее обновление: 11/19/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
IT-специалист
$161K
Программный инженер
$174K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Drawbridge — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $174,125. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Drawbridge составляет $167,463.

