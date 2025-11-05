Каталог компаний
Draper
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-механик

  • Все зарплаты Инженер-механик

  • Greater Boston Area

Draper Инженер-механик Зарплаты в Greater Boston Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in Greater Boston Area в Draper составляет $125K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Draper. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Draper
hardware Mechanical Engineer
Cambridge, MA
Общая сумма в год
$125K
Уровень
L3
Оклад
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Draper?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-механик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Draper in Greater Boston Area составляет $231,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Draper для позиции Инженер-механик in Greater Boston Area составляет $125,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Draper не найдены

Похожие компании

  • Airbnb
  • Intuit
  • Snap
  • Coinbase
  • Spotify
  • Все компании ➜

Другие ресурсы