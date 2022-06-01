Справочник компаний
Dragos
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Dragos Зарплаты

Диапазон зарплат Dragos варьируется от $96,900 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $348,250 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Dragos. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $195K
Отдел кадров
$96.9K
Дизайнер продукта
$215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Аналитик по кибербезопасности
$181K
Руководитель отдела разработки
$223K
Архитектор решений
$348K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Dragos, ir Архитектор решений at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $348,250. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Dragos, ir $204,960.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Dragos

Связанные компании

  • MadHive
  • Pony.ai
  • Ramp
  • MOSAIC Technologies Group
  • Intellimize
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы