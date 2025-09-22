Компенсация Инженер-программист in Germany в Drager составляет €77.7K за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Germany составляет €86.3K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Drager. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
